Великобритания собирается проводить 25 тысяч тестов в сутки, а в США болезнь установила рекорд: как мир борется с коронавирусом

В США от коронавируса умер первый чиновник, в Великобритании планируют тестировать десятки тысяч человек в сутки, а в Италии заявили о преодолении пика заболеваемости. Как мир борется с COVID-19 прямо сейчас?

Печальный рекорд коронаврус установил в США. Там умерли 1,2 тысячи человек – это наибольшее количество за сутки с начала пандемии. И именно в Америке сейчас наивысшее количество инфицированных в мире. 200 тысяч из почти 330 миллионов населения. А в Белом Доме официально подтвердили смерть первого чиновника от COVID-19. Правда, его имени не раскрывают. Только говорят, работал в госдепе США. Контактировал ли в последнее время с высшим руководством государства – неизвестно.

Дональд Трамп президент США:

"Мы планируем пережить две очень тяжелых недели. Надеюсь, после этого, как предполагают эксперты, мы увидим свет в конце туннеля. Однако это будет действительно непростое время. Поэтому прошу всех американцев соблюдать правила. Это вопрос жизни и смерти".

Неутешительные новости поступают и из Великобритании. За сутки там погибли 563 человека это самое большое количество с начала "волны" инфицирования в стране. Сейчас Королевство наращивает темпы проверки на коронавирус. План ближайших недель – тестировать по 25 тысяч человек в день. Сегодня же к нации обратился принц Чарльз. Он выздоровел после коронавируса, но все еще придерживается режима самоизоляции.

"Как нация, мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной ситуацией, которая угрожает жизнедеятельности, бизнесу и благосостоянию миллионов наших сограждан. Никто из нас не может сказать, когда это закончится, но закончится. Давайте попробуем жить с надеждой и с верой в себя и друг в друга", – заявил принц Уэльский. В тренде Стало известно, кем был забитый до смерти в Лиссабоне украинец

Сейчас наблюдается неоднозначная статистика в Италии. Количество погибших за сутки снизилось. 727, а это на 110 случаев меньше, чем днем ранее. Но одновременно увеличилось новых случаев инфицирования. В правительстве Италии заявили, что пика заболеваемости в стране уже достигли. Но возможна вторая волна. Поэтому в стране продолжат все ограничительные меры. На карантине страна просидит еще как минимум две недели Тамошние чиновники отмечают, что путь к победе над коронавирусом еще длинный, пока нет вакцины.

В Израиле скачок заболеваемости. Там самый большой из начала пандемии прирост инфицированных. За сутки коронавирус обнаружили у 760 человек. Всего в Израиле от COVID-19 лечатся более пяти с половиной тысяч человек. Сейчас там строгий карантин. Но даже несмотря на все ограничения, люди умудряются проводить свадьбы. Одна маленькая церемония состоялась на балконе одной из многоэтажек Тель-Авива. Молодоженам аплодировали жители всех соседних квартир.

В целом в Европе жертвами коронавируса COVID-19 стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию.

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