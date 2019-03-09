Венесуэла более 48 часов остается без электричества
Властям удалось восстановить подачу электроэнергии только на короткое время
В Венесуэле второй день продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.
В частности, остаются обесточены несколько линий метро, наблюдаются перебои в работе международного аэропорта Майкетия, нарушена работа телефонной связи и интернета, сообщает Deutsche Welle.
Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".
Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.
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