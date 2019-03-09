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Венесуэла более 48 часов остается без электричества

Сегодня, 13:00

Властям удалось восстановить подачу электроэнергии только на короткое время

Венесуэла вторые сутки остается без электричества
Венесуэла вторые сутки остается без электричества. Фото: AFP
Венесуэла более 48 часов остается без электричества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/39a/23b/5c839a23bc704.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/39a/23b/5c839a23bc704.jpg Другие страны Властям удалось восстановить подачу электроэнергии только на короткое время

В Венесуэле второй день продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

В частности, остаются обесточены несколько линий метро, наблюдаются перебои в работе международного аэропорта Майкетия, нарушена работа телефонной связи и интернета, сообщает Deutsche Welle.

Правительство заявляет, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег Венесуэла, отключение, электричество, блэкаут

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