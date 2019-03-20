Венесуэла частично открыла границу с Колумбией
Закрытие границы было шагом со стороны Каракаса для борьбы контрабандой продовольствия и горючего
Венесуэльские власти открыли участок границы с Колумбией для учащихся и граждан, нуждающихся в лекарствах или врачебной помощи. Об этом сообщил глава приграничного муниципалитета Боливар в штате Тачира Вильям Гомес.
"Граница частично открыта для учащихся, которые ежедневно переходят из Колумбии в Венесуэлу и обратно, а также для тех, кто нуждается во врачебной помощи и может подтвердить это справкой", — сказал он. По словам политика, закрытие границы было шагом со стороны Каракаса для борьбы с контрабандой продовольствия и горючего.
Напомним, что граница Венесуэлы с Колумбией была закрыта 23 февраля 2019. Тогда президент страны Николас Мадуро пытался помешать оппозиции доставить гуманитарную помощь из США.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
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