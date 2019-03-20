Венесуэла частично открыла границу с Колумбией

Закрытие границы было шагом со стороны Каракаса для борьбы контрабандой продовольствия и горючего

Фото: AFP

Венесуэла частично открыла границу с Колумбией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/30f/594/5c730f594fc3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/30f/594/5c730f594fc3e.jpg 2019-03-20T04:29:14+02:00 Другие страны Закрытие границы было шагом со стороны Каракаса для борьбы контрабандой продовольствия и горючего

Венесуэльские власти открыли участок границы с Колумбией для учащихся и граждан, нуждающихся в лекарствах или врачебной помощи. Об этом сообщил глава приграничного муниципалитета Боливар в штате Тачира Вильям Гомес.

"Граница частично открыта для учащихся, которые ежедневно переходят из Колумбии в Венесуэлу и обратно, а также для тех, кто нуждается во врачебной помощи и может подтвердить это справкой", — сказал он. По словам политика, закрытие границы было шагом со стороны Каракаса для борьбы с контрабандой продовольствия и горючего.

Напомним, что граница Венесуэлы с Колумбией была закрыта 23 февраля 2019. Тогда президент страны Николас Мадуро пытался помешать оппозиции доставить гуманитарную помощь из США.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла частично открыла границу с Колумбией". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.