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Венесуэла осталась без электричества из-за Мадуро – Помпео

Сегодня, 07:28

Госсекретарь США уверен, что перебои с электроснабжением, – это последствия всеобщей политики Николаса Мадуро

Фото: AFP
Венесуэла осталась без электричества из-за Мадуро – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1fb/f7a/5c81fbf7a85d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1fb/f7a/5c81fbf7a85d4.jpg Другие страны Госсекретарь США уверен, что перебои с электроснабжением, - это последствия всеобщей политики Николаса Мадуро

Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", — написал госсекретарь в четверг в своем Twitter.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы  остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в четверг в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

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Источник:

ТАСС

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