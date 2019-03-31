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Венесуэлу охватила новая волна отключений электричества – СМИ

Сегодня, 17:56

В воскресенье без света остались не менее 20 штатов

Фото: AFP
Венесуэлу охватила новая волна отключений электричества – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d3/028/5ca0d3028e3a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d3/028/5ca0d3028e3a5.jpg Другие страны В воскресенье без света остались не менее 20 штатов

В результате нового отключения электричества в Венесуэле по меньшей мере 20 штатов оказались обесточенными, написала 31 марта газета El Nacional.

Издание сообщает, что нарушение работы электросети затронуло и Каракас, столицу республики.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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Тег Венесуэла, электричество, блэкаут

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Источник:

ТАСС

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