Верховный комиссар ООН хочет посетить Венесуэлу

Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек

Фото: AFP

Верховный комиссар ООН хочет посетить Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg 2019-04-10T02:11:55+03:00 Другие страны Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека, намерена в скором времени посетить Венесуэлу и провести переговоры с правительством и оппозицией этой страны. Такое заявление она сделала 9 апреля.

"В настоящее время мы определяем оптимальную дату для поездки, — цитирует Бачелет местная радиостанция. — Прежде всего, мы хотим гарантировать, что в ходе моего визита будет иметься возможность общаться со всеми вовлеченными [в противостояние] сторонами, чтобы мое пребывание там имело смысл". По словам верховного комиссара ООН, ее визит может состояться "относительно скоро".

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

Напомним, что с начала марта в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.











29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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