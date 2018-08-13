Верховный лидер Ирана запретил вести переговоры со США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что запрещает правительству вести любые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters.

"Я запретил любые переговоры с США. Америка никогда не оставалась верной своим обещаниям, данным во время переговоров ... только пустые слова", – сказал Хаменеи.

Он также напомнил, что "вместе с санкциями американцы недавно выдвинули еще два варианта: война и переговоры ... Войны не будет, и мы не будем вступать в переговоры".

Таким образом Хаменеи отверг предложение администрации президента США Дональда Трампа провести двусторонние переговоры по иранской ядерной программе и иранской политике на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 августа США возобновили действие ограничения во взаимной торговле с Ираном. Этот шаг подвергли критике в Европе.

ЕС в ответ ввел в действие "блокирующий устав" для защиты европейских компаний, призвав бизнес хранить контакты с Ираном.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.