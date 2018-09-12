Верните Курилы: в Японии ответили на предложение Путина заключить мирный договор

Официально Токио не будет комментировать каждое высказывание российского лидера

Япония готова заключить мирный договор с Россией только после возвращения Курильсьских островов. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга, передает Sankei.

"Мы будем настойчиво продолжать вести переговоры на основе такого курса – решить проблему с возвратом "северных территорий", а затем – заключение мирного договора", - пояснил представитель правительства Японии.

Также он добавил, что официально Токио не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина.

Ранее президент России Владимир Путин предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.

В рамках проходящего в российском Владивостоке Восточного экономического форума глава Кремля сослался на выступление на форуме японского премьер-министра Синдзо Абэ, который также выступил за подписание мирного договора, однако без каких-либо временных рамок.

"Синдзо предложил менять подходы. Это простая мысль, но она мне пришла в голову прямо сейчас здесь. 70 лет мы пытаемся выйти на решение вопросов. Давайте заключим мирный договор – не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий. А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", – цитирует его Би-би-си.

Выступавший перед ним Абэ призвал прекратить "усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях" и призвал присутствующих поддержать шаги, которые две страны делают в направлении заключения мирного договора.

Последнее 70 лет после окончания Второй мировой войны подписанию двустороннего соглашения Москве и Токио мешал спор о Курилах.

Напомним, что прошлой зимой Кремль решил разместить на спорном острове Итуруп российскую авиацию.

Как сообщалось, после этого Япония выразила недовольство размещением на Курилах российских истребителей.