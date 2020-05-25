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Вероятность успеха вакцины против коронавируса упала до 50%: в чем проблема

25 мая, 05:28

Юрий Божко

Разработчикам вакцин нужно больше добровольцев для следующего этапа тестирования

Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом в сотрудничестве с фармацевтической компанией AstraZeneca, вероятно, будет успешной лишь наполовину. Когда ученые начинали ее вырабатывать, вероятность успеха составляла 80%, а сейчас – всего 50%. Об этом сообщил британскому изданию Telegraph Адриан Хилл, руководитель проекта в Оксфорде

Поскольку распространение вируса в Великобритании уменьшается и врачи регистрируют все меньше зараженных, разработчики вакцин в Оксфорде вряд ли смогут привлечь достаточное количество добровольцев для следующего этапа тестирования нового типа коронавирусной вакцины. Если COVID-19 не распространится, добровольцы не смогут столкнуться с вирусом, что не позволит ученым оценить эффект новой вакцины, которая тестируется на людях с 23 апреля.

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Результаты первого этапа клинических испытаний, проведенных в Великобритании, будут объявлены в июне. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, в сентябре 30 миллионов человек в Великобритании, то есть чуть менее половины населения, получат доступ к вакцине.

Напомним, что журнал Nature уже указывал, что не стоит слишком увлекаться новыми вакцинами. Что касается вакцины Оксфордского университета, она показала отличные результаты в тестах на обезьянах, но в одном аспекте: она ​​защитила их от пневмонии при заражении SARS-CoV-2. Однако вирус оставался активным в полости носа подопытных животных

А в то время как в США разрабатывают восемь вариантов вакцин от коронавируса, в Евросоюзе сообщают, что вакцина от COVID-19 может быть одобрена не ранее чем через год.

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