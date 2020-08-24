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Вертолет Лукашенко улетел из резиденции (видео)

24 августа, 01:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Беларуси якобы весь день провел во Дворце независимости

Вертолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером, около 21:00 вылетел с территории его резиденции в Минске – Дворца независимости. Момент вылета зафиксирован на видео, опубликованном на телеграм-канале TUT.BY.

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"Вертолет Александра Лукашенко улетел с территории Дворца независимости примерно в 20:45", - сообщил канал.

На видео видно, как вертолет Лукашенко улетает с территории президентской резиденции в Минске, но был ли на его борту президент, неизвестно.

Вертолет Лукашенко улетает

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила в воскресенье в эфире одного из телеканалов, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре в своей резиденции в Минске во Дворце Независимости.

"Президент вызвал вертолет и облетел город, с высоты посмотрел на так называемый митинг, также контролировал, конечно, обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят, тех, кто защищал Дворец по периметру",цитирует TUT.BY пресс-секретяря Лукашенко.

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Напомним, днем 23 августа прилет вертолета Лукашенко к его резиденции сняли на видео протестующие, которые подошли к Дворцу независимости, тогда предполагали, что планируется его эвакуация.

Позже появилась информация, что Лукашенко весь день находился в своей резиденции и в какой-то момент вышел к силовикам, стоящим в оцеплении возле нее, чтобы поблагодарить их.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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вертолет Беларусь резиденция Александр Лукашенко
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