Весна по-канадски: Торонто замело снегом
Канадский мегаполис накрыло 10-сантиметровым слоем снега
Канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега.
Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.
По прогнозам синоптиков, к середине недели погода нормализуется, и тепло вернется.
Напомним, для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах.
В свою очередь жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.
Ранее мы писали, что в начале марта сильный ветер бушевал во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области он сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.
Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.
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