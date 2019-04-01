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Весна по-канадски: Торонто замело снегом

Сегодня, 10:38

Канадский мегаполис накрыло 10-сантиметровым слоем снега

Весна по-канадски: Торонто замело снегом Другие страны Канадский мегаполис накрыло 10-сантиметровым слоем снега

Канадский мегаполис Торонто накрыло 10-сантиметровым слоем снега.

Температура в городе упала до двух градусов тепла днем и до минус семи – ночью. При этом похолодание сопровождается сильными порывами ветра.

По прогнозам синоптиков, к середине недели погода нормализуется, и тепло вернется.

Напомним, для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах.

В свою очередь жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.

Ранее мы писали, что в начале марта сильный ветер бушевал во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области он сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.

Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

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Тег Канада, снег, Торонто

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