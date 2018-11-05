Вестник Апокалипсиса: змея на Стене Плача испугала верующих

Евреи утверждают, что случившееся – один из многих предвестников скорого конца света

Верующие иудеи говорят о признаке скорого конца света – в Израиле обнаружили уже три знака Апокалипсиса.

Последний из них – змея, которая несколько дней назад выползла в женской секции главной еврейской святыни – иерусалимской Стены плача, напугав молившихся евреек. К тому же, очевидцы утверждают, что рептилия охотилась на голубя, что уже само по себе нехороший знак.

Впрочем, более скептически настроенные специалисты настаивают на том, что в этом факте нет ничего мистического и что дело заключается в банальной пищевой цепи, ведь змеи питаются птицами.

Для устранения проблемы администрация святыни вызвала специалиста-змеелова, который под аплодисменты собравшихся успешно поймал и убрал нарушительницу спокойствия. Ею оказалась неядовитый вид – разноцветный полоз Реюсса.

В то же время в интернете некоторые пользователи напоминают о других других признаках Апокалипсиса – в прошлом месяце в Мертвом море заметили живую рыбу, а месяцем ранее в Израиле родился теленок красного цвета.

Напомним, что этим летом у Стены плача произошел другой инцидент – из тысячелетней святыни выпала огромная глыба, чуть не убив женщину.

Также, как мы уже писали, чтобы провести выходные в Иерусалиме будет достаточно минимальной заработной платы.