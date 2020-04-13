Вьетнам победил коронавирус: как это удалось сделать

Вьетнамские власти изначально очень решительно взялись бороться с эпидемией и придушили ее в зародыше

В отличие от многих других стран Юго-Восточной Азии Вьетнаму удается держать ситуацию с распространением коронавирусной эпидемии под контролем.

Издание South China Morning Post сообщает о причинах такого успеха.

Отмечается, что c 23 января, когда был обнаружен первый случай COVID-19, в стране зафиксировали 262 инфицированных, из которых более 140 уже поправились и никто не умер – это гораздо меньше, чем у других соседей Китая. Например, Южной Кореи, Сингапура и Тайваня.

Это стало возможным, благодаря оперативным и решительным карантинным мерам и социальной сплоченности, что даже стало поводом для похвалы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и деятельно. Его первое исследование по оценке рисков было проведено в начале января — вскоре после того, как начали поступать сообщения о случаях заболевания в Китае", — отмечает представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк.

В частности, с начала вспышки вьетнамские власти создали национальный комитет по предупреждению и контролю коронавируса во главе с вице-премьером и представили национальный план реагирования.

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Школы в стране закрыты с января, с 16 марта начался массовый карантин, а спустя 9 дней прекратили международные авиарейсы. Также, как и в Украине, отменены подавляющее большинство внутренних рейсов, поездов и автобусов.

А вот тех, кто заразил другого человека из-за отказа носить маску, может грозить очень суровое наказание – до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что после начала всемирной пандемии COVID-19 Украина эвакуировала своих граждан из Вьетнама, но это закончилось скандалом – они пытались избежать обсервации и прорваться через "кордон" медиков, одетых в костюмы спецзащиты, чтобы открыть стеклянные двери.

Как борются с эпидемией в других странах, смотрите в видео:



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