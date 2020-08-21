Вход в секретную базу ВМС Китая раскрыл обычный спутник (фото)

Американский коммерческий спутник случайно рассекретил подземную базу ВМС Китая в Южно-Китайском море.

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Как сообщает CNN, военный объект расположен всего в нескольких километрах от популярного китайского курорта Санья.

Первой о строительстве на острове Хайнань военно-морской базы "Юлинь" еще в 2008 году сообщила разведка Индии, которая также периодически вступает в конфронтацию с Китаем.

Она считается ключевым военным объектом для защиты береговой линии Китая и "домом" для подлодок Южного морского флота ВМС КНР.

А на днях американской спутниковой компании Planet Labs удалось снять из космоса, как похожая на китайскую атомную подводную субмарину 093 "Шань" входит в туннель к подземному причалу базы "Юлинь".

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Фото: twitter.com/RadioFreeAsia В тренде Белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли

Строительство военных баз под землей помогает Пекину скрыть масштабы и уровень подготовки своих вооруженных сил от США. Впрочем, даже рассекречивание одной такой базы не предоставит Вашингтону существенного преимущества, поскольку Китай постоянно расширяет и улучшает свой флот.

Напомним, что в прошлом году недалеко от острова Хайнань в Южно-Китайском море произошел подводный ядерный взрыв мощностью 10-20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, прошлой осенью ВМС США признались, что следят и за действиями российских подводных лодок.

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