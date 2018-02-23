Вице-премьер Австралии ушел в отставку из-за секс-скандала
Одна из его подчиненных ждет от него ребенка
Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс оказался в центре секс-скандала и лишился должности.
СМИ выяснили, что у политика были отношения с его подчиненными. Одна из них даже ждет от него ребенка. Она продолжала работать с вице-премьером, уже имея с ним интимную связь. Это при том, что сам Джойс уже 24 года находится в законном браке.
Этот служебный роман вызвал такой резонанс среди общественности, что властям даже пришлось внести изменения в документ, регламентирующий поведение чиновников. Теперь им официально запрещено иметь интимные отношения с сотрудниками.
Теперь членам правительства Австралии будет предписано предупреждение о том, что они должны оправдать высокие ожидания населения страны и "независимо от того, состоят они в браке или нет, не вступать в интимную связь с другими сотрудниками".
Напомним, ранее десятки сотрудниц ООН рассказали о сексуальных домогательствах в организации.
Кроме этого, министр экологии Франции оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах сразу две женщины.