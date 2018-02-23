Вице-премьер Австралии ушел в отставку из-за секс-скандала

Сегодня, 17:43

Одна из его подчиненных ждет от него ребенка


Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс оказался в центре секс-скандала и лишился должности.

СМИ выяснили, что у политика были отношения с его подчиненными. Одна из них даже ждет от него ребенка. Она продолжала работать с вице-премьером, уже имея с ним интимную связь. Это при том, что сам Джойс уже 24 года находится в законном браке. 

Этот служебный роман вызвал такой резонанс среди общественности, что властям даже пришлось внести изменения в документ, регламентирующий поведение чиновников. Теперь им официально запрещено иметь интимные отношения с сотрудниками.

Теперь членам правительства Австралии будет предписано предупреждение о том, что они должны оправдать высокие ожидания населения страны и "независимо от того, состоят они в браке или нет, не вступать в интимную связь с другими сотрудниками". 

Напомним, ранее десятки сотрудниц ООН рассказали о сексуальных домогательствах в организации. 

Кроме этого, министр экологии Франции оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах сразу две женщины. 
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Источник:

"Сегодня"

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