Видеохит: китаянка превратила себя в Мону Лизу

Сегодня, 04:48

Ролик с превращением собрал 20 миллионов просмотров

Видеохит: китаянка превратила себя в Мону Лизу

Китайская блогерша Хе Юйхун из города Чунцин регулярно перевоплощается в знаменитостей.

Недавно один из фанатов написал ей: "А слабо повторить образ Моны Лизы?", и визажистка сделала это. Да так, что собрала 20 миллионов просмотров.

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Напомним, "сыном Кончиты Вурст" назвали пользователи сети 18-летнего выпускника канадской школы, макияж которого стал поводом для обсуждений и критики. Парень по имени Кевин Кодра поделился в социальных сетях фотографией, сделанной для выпускного альбома. Снимок стал вирусным и принес Кодре более 20 тысяч новых подписчиков в Instagram.

Также мы писали, что 51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро. Соответствующие фото звезда опубликовала в Instagram. На снимке над новым обликом Синди в платиновом парике работают гримеры.  

Кроме того, напомним, что ранее супермодель Миранда Керр поделилась секретами свадебного макияжа.
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Источник:

topnews.ru

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