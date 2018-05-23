Видеохит: китаянка превратила себя в Мону Лизу

Китайская блогерша Хе Юйхун из города Чунцин регулярно перевоплощается в знаменитостей.

Недавно один из фанатов написал ей: "А слабо повторить образ Моны Лизы?", и визажистка сделала это. Да так, что собрала 20 миллионов просмотров.

Напомним, "сыном Кончиты Вурст" назвали пользователи сети 18-летнего выпускника канадской школы, макияж которого стал поводом для обсуждений и критики. Парень по имени Кевин Кодра поделился в социальных сетях фотографией, сделанной для выпускного альбома. Снимок стал вирусным и принес Кодре более 20 тысяч новых подписчиков в Instagram.

Также мы писали, что 51-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро. Соответствующие фото звезда опубликовала в Instagram. На снимке над новым обликом Синди в платиновом парике работают гримеры.

Кроме того, напомним, что ранее супермодель Миранда Керр поделилась секретами свадебного макияжа.