Видеохит: пес забавно спас кота от драки

Сегодня, 02:31

Золотистый ретривер схватил кота за поводок и оттянул подальше от другого кота


Пользователей в сети рассмешило смешное видео с собакой, которая спасла кота от столкновения с другим пушистиком.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником Gaml.y.

"Хороший мальчик не позволит драке начаться", – говорится в заметке к смешному ролику.

На кадрах из видео видно, как пятнистый котик с поводком тихонько крадется к другому коту, готовясь напасть на него. Однако его вовремя останавливает золотистый ретривер, который хватает усатого за поводок и оттягивает подальше от другого кота.

Напомним, пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой Интернет, смотрите на видео ниже:
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Источник:

24tv.ua

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