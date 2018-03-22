Видеопоздравление президента Туркменистана с весной взорвало сеть

В Туркменистане президент поздравил женщин с праздником весны. Это видео попало в сеть только через 10 дней после праздника.

Гурбангулы Бердымухамедов с гитарой в руках, с большой сцены выполнил собственные песни и перепел хит группы "Круг" "Кара-кум". Присутствующие на выступлении женщины не сдержали эмоций и бросились в пляс, мужчины же поддержали президента аплодисментами. В сети же оно стало хитом. Его уже посмотрели более 82 тысяч человек.

Напомним, ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов решил играть в коммандос. В Интернете появился ролик, в котором туркменский лидер в камуфляже ведет стрельбу из пистолета-пулемета, винтовки и пистолета, а также метает нож.

Также, какое-то время назад, президент Туркменистана победил на скачках и выиграл внедорожник.