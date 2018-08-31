Видеошок: бутерброд спровоцировал массовую драку в британском поезде

Массовая драка из-за бутерброда в британском поезде попала на видео. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел в электричке из Лондона в Бирмингем. В начале видео раздраженная женщина пытается выяснить, кто бросил в нее бутерброд.

"Ты говорила: "Тсс", так что, очевидно, ты кинула в меня едой. А сейчас я врежу тебе так, что ты улетишь в следующую неделю и расскажешь мне потом, какая там погода. Сейчас стащу с тебя парик и покажу тебе", — агрессивно обращается она к попутчице.

После этих слов британка нападает на обидчицу, хватает ее за волосы, бьет по лицу и в итоге валит на пол. Ее спутник также затевает потасовку с попутчиком. Большинство пассажиров убегают от драки, однако несколько мужчин приходят и прекращают потасовку.

Представитель транспортной полиции Великобритании заявил, что в ведомстве видели скандальный ролик. "Мы расследуем инцидент, пока арестов по делу не было", — сказал он.

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