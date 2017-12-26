Видеошок: из-за фейерверков на Кубе сильно пострадали 22 человека

Сегодня, 03:32

Среди пострадавших шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет

Фото: Cubadebate
Фото: Cubadebate

Во время карнавала, который прошел на Рождество на Кубе в следствии запуска фейерверков пострадало по меньшей мере 22 человека. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое и очень тяжелое, передает Cubadebate.

Также сообщается, что среди пострадавших шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что 26 октября в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.

Также мы писали, что девушка перепутала файер и фейерверк и устроила пожарНа кадрах видно, как девушка вооружается файером, не подозревая, что это совсем другое, и запускает его через окно своей квартиры. Но она даже представить себе не могла, что произойдет дальше. Файер ударяется о стену жилого дома и возвращается на подоконник, откуда и был запущен. В результате загорелось пластиковое окно, которое, к счастью, удалось потушить.

Летом в Одессе прошел первый фестиваль фейерверковВ общей сложности в небо выпустили семь тысяч залпов.
Рождество, взрыв, взрывы, фейерверки, пиротехника
Источник:

Новое время

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