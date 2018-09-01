Видеошок: маленькая девочка из Израиля покорила Instagram роскошными волосами

Сегодня, 04:44

45 тысяч подписчиков со всего мира называют маленькую девочку мини-Рапунцель из-за ее роскошных волос и идеальных черт лица


Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Фото: instagram.com/sagidahary

Маленькая Мия из Тель-Авива стала звездой соцсетей, несмотря на то, что на ее странице всего 12 фотографий. 45 тысяч подписчиков со всего мира называют маленькую девочку мини-Рапунцель из-за ее роскошных волос и идеальных черт лица.

Подписчики сравнивают Афлало с персонажами детских мультфильмов Дисней, ведь ее волосы — это нечто необычное.

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"Какая же красотка! Глаз не оторвать!", "Это же копия Рапунцель, только брюнетка!", "Копия Жасмин из Алладина!", "Красивая!", "Невероятно! Очень красивые волосы!", "Будущая модель", "Девочка из сказки", — пишут фолловеры.

Мама девочки водит ее на укладку к известному в Израиле стилисту Саги Дахари. После того, как он опубликовал в своем микроблоге фотографию девочки, она стала знаменитой и ее снимок появился на официальной странице Vogue UK.

Ранее мы писали, что двухлетняя Арья Бильгин из Австралии получила прозвище мини-Рапунцель благодаря невероятно густым волосам. Мама маленькой красавицы решила не терять времени даром и уже подписала контракт с модельным агентством.

Напомним, девочка с редкой мутацией стала "вторым Эйнштейном". Тэйлор Макгоуэн и ее мама Кара живут в пригороде Чикаго.
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Источник:

topnews.ru

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