Видеошок: полтора десятка львов вышли на дорогу и шокировали туристов

Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео, как мимо него по дороге прошел прайд львов. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

Путешественник Рэм Гойел (Ram Goyel) рассказал, что встретил прайд, в котором было около 15 львов, рано утром, когда в парке еще не было других машин.

"Это было невероятно. Нам очень повезло, что львы прошли мимо нас. Я специально съехал на обочину, чтобы освободить им путь", — поделился восторгами он. Но уже спустя несколько минут животные ушли с дороги из-за появившихся автомобилей.

Из описания к видео следует, что посетителям парка впервые удалось увидеть и снять на дороге столь многочисленный прайд.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

Напомним, в Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как буйвол спасся от трех львов.

Также сообщалось, что львица пошла на хитрость ради спасения детеныша.

Ранее мы писали, что посетительница Национального парка Крюгера в ЮАР стала свидетелем интересной сцены, проезжая на машине мимо стада буйволов, и сняла ее на видео. Так, один из буйволов напал на спящую в кустах львицу. Заметив надвигающуюся опасность, хищница поднялась и попыталась убежать, но было видно, что она сильно истощена. Видимо, понимая, что львица не сможет оказать ему сопротивление, буйвол бросился на нее, поддел рогами и подбросил в воздух, а затем поспешно отступил на безопасное расстояние.