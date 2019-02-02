Видеошок: разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
На кадрах видно, как сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным
Разъяренный леопард устроил хаос в индийском штате Пенджаб на севере страны и напал на пятерых местных жителей. На видео, снятое очевидцами, обратил внимание местный таблоид The Times of India.
Инцидент произошел в четверг, 31 января, на оживленных улицах деревни Ламба (Lamba). На кадрах видно, как сотни людей скопились на крышах домов, в страхе наблюдая за агрессивным животным. "Вокруг поднялась страшная паника, мы очень боялись, что кто-нибудь серьезно пострадает", — отметил местный лесничий Кхушвиндер Сингх (Khushwinder Singh) в разговоре с CNN.
В течение семи часов полиция пыталась поймать леопарда. "Мы выстрелили в животное транквилизатором три раза, однако только последний выстрел оказался удачным", — сетовал Сингх. Он также объяснил, что в тот момент, когда леопард особо агрессивен, препараты почти не оказывают на него влияния.
Стражи порядка преследовали хищника по всей деревне и в результате поймали его в ловушку в одном из домов. Спустя несколько часов прибыли ветеринары и забрали животное в близлежащий зоопарк.
Ранее мы писали, что в московском цирке леопард набросился на дошкольницу. Четырехлетняя девочка пострадала в холле учреждения, куда она пришла вместе со школьной экскурсией.
Также смотрите, как леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж. Ролик мгновенно появился в интернете и начал набирать популярность.
Напомним, в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. В индийском штате Орисса леопард серьезно ранил мальчика и лесника. Инцидент произошел в одной из деревень. Дикое животное пробралось в дом, где находился ребенок. Поймать агрессивное животное вызвался мужчина, который забрался на крышу, где и был атакован диким зверем.
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