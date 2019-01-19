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Видеошок: в Китае сотрудниц компании заставили ползти по улице на коленях за то, что не выполнили план

Сегодня, 07:09

Вскоре на место событий прибыли полицейские и начали разбираться в ситуации

Видеошок: в Китае сотрудниц компании заставили ползти по улице на коленях за то, что не выполнили план Другие страны Вскоре на место событий прибыли полицейские и начали разбираться в ситуации

В Китае начальник заставил своих подчиненных ползти по улице на коленях за невыполнение плана. Об этом сообщает издание Scoop Whoop.

Отмечается, что косметическая компания, чье название пока неизвестно, заставила своих работников ползти по дороге в качестве наказания за неспособность достичь своих целей на конец года. 

Женщин в офисных костюмах, ползущих на четвереньках по оживленной улице, могли наблюдать жители города Цзаочжуан. При этом сам начальник возглавлял шествие и нес флаг компании.

Вскоре на место событий прибыли полицейские и начали разбираться в ситуации. Начальник объяснил происходящее "тренингом", который он устроил для своих сотрудниц из-за того, что те не выполнили рабочий план.

Однако полицейские не оценили такой способ мотивации, "тренинг" пришлось прекратить, руководителю вынесли устное предупреждение за публичное наказание и унижение своих сотрудников. Если подобное повторится, то китайскому боссу может грозить крупный штраф.

Отметим, это не первый подобный случай в Китае. Так, в октябре 2018 года работников фитнес-центра выгнали на улицу в нижнем белье. Так сотрудников наказали за плохую работу.

Мы также сообщали, что запертый в туалете мужчина пробил стену и голышом вырвался на волю. Капитан британской армии крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли.

работа, начальник, наказание, сотрудники

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