Видеошок: в ЮАР родился котенок с двумя мордочками

Сейчас маленькой кошке 10 дней и она весит 200 граммов

В Южно-Африканской Республике родился котенок с двумя мордочками, которого назвали Бетти Би.

Хозяин животного, опасаясь за его жизнь, отнес котенка к волонтеру, которая не только выходила его, но и завела ему страницу в Facebook. Туда новая хозяйка выкладывает фотографии питомца и рассказывает о том, как растет Бетти Би.

Сейчас маленькой кошке 10 дней и она весит 200 граммов.

"Бетти Би развивается, растет как нормальный котенок. Она побывала у ветеринара, когда ему был один день. Мы решили, что лучше будет принести малышку на осмотр, когда она немного подрастет", – рассказала волонтер, пожелавшая остаться анонимной.

Также, по словам женщины, у котенка открываются глаза. Средние 2 глаза сливаются в один большой глаз.

Отметим, за страницей котенка с двумя мордочками в соцсети следят более 20 тысяч человек.

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