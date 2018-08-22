Видеошок: самолет без шасси жестко приземлился в Перу

Инцидент произошел в 11 километрах от Лимы в аэропорту Хорхе Чавес. Когда у лайнера возникли проблемы с шасси, командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку

Жесткая посадка пассажирского лайнера с нераскрывшимся шасси, следовавшего из города Лимы в Аякучо, Перу, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 11 километрах от Лимы в аэропорту Хорхе Чавес. Когда у лайнера возникли проблемы с шасси, командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку.

На ролике, попавшем в интернет, видно, как самолет садится с летящими из-под него искрами. Позже представитель аэропорта Лимы сообщил, что все пассажиры лайнера были успешно эвакуированы и никто не пострадал.

Напомним, в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.

Тем временем, в украинских аэропортах самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами. С зайцами столкнулись при посадке сразу два самолета: во Львове – Bombardier DH-8D польской авиакомпании LOT, а в Одессе – CRJ-9 "Австрийских авиалиний"