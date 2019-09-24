Виноваты США: стала известна одна из причин катастрофы Boeing 737 в Индонезии

Официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Следователи из Индонезии пришли к выводу, что основными причинами падения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре прошлого года стали недостатки в конструкции самолета и недостаточный контроль со стороны государственных органов США. Об этом в сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

Кроме этого, расследование выявило череду ошибок пилотов, а также факты неправильного обслуживания самолета, что могло привести к катастрофе, говорится в черновом варианте отчета.

Как утверждает газета, официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре. Представитель Boeing заявил, что компания тесно сотрудничает с властями Индонезии.

Американские специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте США также готовят рекомендации по улучшению подготовки пилотов и экипажа. Рекомендации будут включать в себя подготовку экипажа к поведению в нестандартных ситуациях, когда автоматические системы на борту неисправны или вовсе не работают. Кроме того, особое внимание будет уделено сертифицированию новых самолетов.

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Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

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Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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