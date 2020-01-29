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Вирус-убийца из Китая пробрался на Ближний Восток

29 января, 11:33

Инфицированными оказалась семья, прилетевшая с "родины" коронавируса 2019-nCoV

Фото: REUTERS/Christopher Pike

Фото: REUTERS/Christopher Pike

Медики официально подтвердили обнаружение нового "китайского" типа коронавируса, жертвами которого стали уже более 130 человек, еще в одной стране мира.

Как сообщает агентство WAM, Министерство здравоохранения ОАЭ официально сообщило о первом случае заболевания вирусной пневмонией, вызываемой вирусом 2019-nCoV, в стране.

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Заболевшие – члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. О количестве инфицированных не сообщается, но, как отмечается, все они находятся в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

Состояние их здоровья не вызывает беспокойство у врачей, подчеркнули в Минздраве ОАЭ.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Стоит отметить, что кроме непосредственно Объединенных Арабских Эмиратов, этот случай стал первым и на всем Ближнем Востоке в целом.

Напомним, что, помимо ОАЭ и Китая, откуда начался распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 13 странах: Японии, Таиланде, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке и Франции, где зафиксировали уже четыре случая заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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