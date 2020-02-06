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Вирус-убийца унес жизни 549 человек в Китае

6 февраля, 00:47

Число инфицированных в китайской провинции превысило 19,6 тыс. человек

/ Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 70 и достигло отметки в 549 жертв. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, число инфицированных в провинции превысило 19,6 тыс., увеличившись на 2987 человек.

Ранее местные власти сообщали о смерти 479 человек от вируса.

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Добавим, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины. Есть ли среди заболевших украинцы, пока неизвестно. Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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Китай смерть жертвы погибшие коронавирус

Источник: ТАСС

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