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Вишневая лихорадка в Японии: сакура зацвела аномально рано

Сегодня, 19:21

Синоптики и ботаники не могли и подумать, что в этом году вишневые бутоны распустятся на месяц раньше

Вишневая лихорадка в Японии: сакура зацвела аномально рано Другие страны Синоптики и ботаники не могли и подумать, что в этом году вишневые бутоны распустятся на месяц раньше

Цветение сакуры в Японии считается особым временем года, у которого даже имеет отдельное название – "ханами". Обычно оно наступает в апреле, но в этом году это произошел очень рано – в первые дни марта.

Предсказать, когда зацветет сакура, не могут даже самые опытные синоптики или ботаники, хотя точные данные очень бы хотели знать миллионы туристов, которые приезжают в Японию именно на сезон "ханами".

Для таких фанатов сакуры в Японии создали специальный мобильное приложение, которое помогает определить ближайшим сад и сообщает об этапах цветения этой культовой японской вишни – от набухания почек до полного расцвета.

"Становится все теплее, и еще больше людей приезжают, чтобы насладиться цветением вишни. И кроме этого, растет ассортимент местных магазинов, которым хотят привлечь больше клиентов", – говорит менеджер Тацура Араи.

В продуктовых отделах – это вино и желе из сакуры, а также баночки с вареньем из лепестков. В отделе косметики – кремы и молочко. А узоры вишневого дерева украшают постельное белье и полотенца в отделах текстиля.

Спрос на товары с "вишневой" тематикой в этот сезон возрастает в полтора раза.

Сакура ежегодно приносит Японии 5,4 млрд долларов. Речь идет и о туризме, и о сувенирах и товарах из этого дерева. Сейчас японцы всерьез думают о том, чтобы заполнить такими товарами мировые рынки.

Напомним, что двух мощных тайфунов, обрушившиеся на Японию минувшей осенью, в стране заметили цветение сакуры в октябре.

В прошлом году и также писали,что почти 2 тысячи деревьев японской сакуры зацвели в Ужгороде

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Тег Япония, цветы, сакура, природа, весна

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