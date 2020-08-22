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"Власть и общество должны найти формат диалога": Зеленский о ситуации в Беларуси

22 августа, 10:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Президент считает, что из сложного положения белорусы должны выйти без кровопролития

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с протестами в Беларуси. По его словам, чтобы выйти из этого сложного положения, власть страны и сами белорусы должны выйти на формат диалога.

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Об этом Глава государства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Что касается кровопролития… Ни в коем случае, мы сразу отреагировали как бы там ни было, чтобы там не происходило. Власть и общество должны найти формат диалога неважно какой, не дубинками, извините. Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", – сказал он.

Президент добавил, что не хочет, чтобы эта ситуация повлияла на дружеские отношения между украинцами и белорусами

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24" в 12:00 22 августа.

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

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Ранее в ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси. Судьба как минимум восьми человек остается неизвестной. А тем временем МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: мол, уехали на заработки.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты власть Беларусь Украина Владимир Зеленский
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