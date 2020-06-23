Власть в Беларуси не поменяют – Лукашенко

Президент Белоруси Александр Лукашенко, который ранее рассказал, как может потерять страну, заявил, что уверен, что его поддержит подавляющее большинство белорусов.

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Это он заявил во время беседы с представителями оппозиции.

"Власть сегодня в Беларуси не поменяют! Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее – и мы знаем, какое это большинство – (за меня – Ред.). Мы просто не печатаем эти социологические опросы", – считает он.

Глава государства предложил оппозиционерам излагать все имеющиеся у них проблемы ему и другим представителям власти. "Вы успокойтесь: если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Никто", – заметил он.

Также Лукашенко высказался о приписываемом ему рейтинге 3% среди населения Белоруси.

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"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Но вы хоть сами верите, что у действующего президента 3%? Да в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать", – выразился он.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Помимо действующего президента, на пост главы государства претендуют еще 6 кандидатов.

Ранее эксперт озвучил две ключевые задачи Кремля против Лукашенко.

Также протесты в Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов завершились десятками задержаний.

Видео: Reuters

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