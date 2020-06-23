Українська
$ 26,67
29,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Власть в Беларуси не поменяют – Лукашенко

23 июня, 01:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Лукашенко попросил его «не дергать»

Президент Белоруси Александр Лукашенко, который ранее рассказал, как может потерять страну, заявил, что уверен, что его поддержит подавляющее большинство белорусов.

Реклама

Это он заявил во время беседы с представителями оппозиции.

"Власть сегодня в Беларуси не поменяют! Не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее – и мы знаем, какое это большинство – (за меня – Ред.). Мы просто не печатаем эти социологические опросы", – считает он.

Глава государства предложил оппозиционерам излагать все имеющиеся у них проблемы ему и другим представителям власти. "Вы успокойтесь: если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Никто", – заметил он.

Также Лукашенко высказался о приписываемом ему рейтинге 3% среди населения Белоруси.

В тренде
Результат через 30 минут: в Японии разработали быстрый тест на коронавирус
Реклама

"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Но вы хоть сами верите, что у действующего президента 3%? Да в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать", – выразился он.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Помимо действующего президента, на пост главы государства претендуют еще 6 кандидатов.

Ранее эксперт озвучил две ключевые задачи Кремля против Лукашенко.

Также протесты в Беларуси в поддержку альтернативных кандидатов завершились десятками задержаний.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Беларусь оппозиционеры Александр Лукашенко

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июняЕвросоюз
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять