Власти Афганистана ликвидировали почти 60 боевиков

Сегодня, 10:37

Специальные операции проводили в 11 провинциях страны

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти Афганистана в ходе нескольких операций за последние сутки уничтожили не менее 59 боевиков. Об этом сказано на сайте Министерства национальной обороны республики, пишет ТАСС

Операции проводились в 11 провинциях: в том числе Фарахе и Пактике. "ВВС Афганистана нанесли 6 авиаударов по позициям противника", – отмечается в заявлении ведомства.

За последнее время боевики укрепили свои позиции в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики – в Кундузе, Джаузджане и Парване.

Не так давно в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

А вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 мартаодин человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.
Афганистан, операция, боевики, уничтожение, ИГИЛ

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