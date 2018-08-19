Власти Афганистана освободят 444 заключенных в связи с объявлением о перемирии

Сегодня, 23:01

Радикальное движение пока не поддержало решение президента

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенных в рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан". Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Толо ньюс" в "Твиттере", – передает ТАСС.

Подробностей о том, каких заключенных планируется освободить, не приводится.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о начале временного перемирия с талибами в связи с праздником Курбан-байрам (исламский праздник окончания хаджа). Радикальное движение пока не поддержало решение президента.

Напомним, 16 августа 31 боевик был уничтожен в результате авиаударов ВВС Афганистана по укрытиям движения "Талибан" в провинции Забуль на юге страны. Действуя на основе разведданных, военный самолет обстрелял укрытия талибов в Шинкае, Навбахаре, Рохани-Бабе и других районах провинции Забуль, уничтожив 31 боевика и ранив еще нескольких.

Движение "Талибан", которое в последние месяцы активизировало действия против правительства и недавно попыталось взять под контроль административный центр провинции – город Калат, пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее в столице Афганистана прогремел взрыв возле одного из образовательных центров. В результате теракта погибли 48 человек

А 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.
Афганистан, погибли, талибан

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