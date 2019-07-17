Власти Австралии сделали заявление по случаю пятой годовщины катастрофы MH17

В течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долл. для поддержки обвинения и продолжающегося расследования

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Министр иностранных дел и министр по делам женщин Австралии Мариза Пейн, а также министр внутренних дел Питер Даттон выступили с совместным заявлением по случаю 5-й годовщины уничтожения в небе над Донбассом авиалайнера "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, в котором подчеркнули, что австралийское правительство остается приверженным делу привлечения к ответственности причастных к этой катастрофе.

"Сегодня отмечается пятая годовщина падения самолета MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибло 298 пассажиров и членов экипажа, в том числе 38 австралийцев… Хотя ничто не может вернуть тех, кто погиб, австралийское правительство по-прежнему решительно привержено делу привлечения к ответственности за крушение и достижения справедливости для жертв и их близких", – говорится в совместном заявлении, обнародованном в среду на сайте главы МИД Австралии.

Министры также заявили, что объявление Объединенной следственной группы (JIT) 19 июня текущего года обвинительного заключения в отношении четырех лиц за их предполагаемую роль в крушении является значительным шагом на пути к правосудию и ответственности, и правительство Австралии высоко оценивает продолжающуюся кропотливую работу JIT, в которой участвуют представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

"Вместе с Нидерландами мы вступили в переговоры с Российской Федерацией, вытекающие из нашего совместного заявления 25 мая 2018 года об ответственности государства России за ее роль в крушении", - напомнили также члены австралийского правительства.

Они также проинформировали, что в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долл. для поддержки обвинения и продолжающегося расследования, а также для обеспечения того, чтобы семьи и близкие жертв могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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