Власти Азербайджана объяснили причину падения ветки платана на туристов
В настоящее время проводится также лабораторный анализ образцов ветвей
Причиной падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана стали непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и сильный ветер, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов страны.
"Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы в воскресенье сильный ветер привели к тому, что две ветви Ханской чинары отломались и упали на землю", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, в настоящее время проводится также лабораторный анализ образцов ветвей, чтобы определить имелись ли другие причины для их падения.
В воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара диаметром 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев.13 человек получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Четверо пострадавших были отправлены в Баку. Еще двое продолжат лечение в Шекинской городской центральной больнице. Их жизни ничего не угрожает.
Напомним, во Львовськой области на группу отдыхающих упало дерево.
Кроме этого, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.
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