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Власти Беларуси назначили встречные митинги в ответ на марш протестующих

15 августа, 23:17

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Провластные мероприятия запланировали раньше, нежели протестную акцию

В воскресенье в Беларуси пройдут сразу две акции – Марш Свободы, организованный протестующими против результатов выборов. И митинг в поддержку действующей власти и Александра Лукашенко.

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Марш Свободы назначен на 14:00. Участников призывают выйти с шествием на главную улицу в своем городе.

В то же время провластные мероприятия под названием "Не дадим развалить страну" назначили на 12:00. В telegram-каналах утверждают, что на митинги заставляют идти бюджетников – учителей, чиновников, рабочих и других. Также утверждают, что власти могут прибегать к хитрости. Так, по сообщению канала КYKY, в Быхове Могилевской области родителей школьников позвали срочно на воскресенье "обсудить 1 сентября", но почему-то не в школу, а на стадион.

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Напомним, Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих, которые страйкуют. Мол, и так на предприятиях избыток персонала.

Тем временем к страйку может приступить центральная телерадиокомпания Беларуси. К ним даже приезжали ближайшие соратники Лукашенко для урегулирования вопроса.

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протесты Беларусь митинг Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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