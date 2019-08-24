Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии

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Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии. Документ опубликован местном СМИ.

В соответствии с указом, военные будут бороться с очагами возгораний на территории федеральных природных заповедников, землях коренных народов, а также вблизи государственной границы. Кроме того, в случае обращения региональных властей к федеральному центру ВС смогут привлекаться к пожаротушению и в других районах бразильской Амазонии. Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

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Ранее бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85% и превысило 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. Власти, в свою очередь, утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, у страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.

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Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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