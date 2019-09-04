Власти Гонконга согласились выполнить главное требование протестующих

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Правительство Гонконга "официально отзовет" законопроект об экстрадиции, ставший причиной массовых протестов населения. Об этом заявила глава местной администрации Кэрри Лам в распространенном в среду видеообращении.

Ранее Лам заявляла лишь о приостановлении продвижения малопопулярного законопроекта, называя его "мертвым", что не удовлетворило демонстрантов. Они требовали полной и бесповоротной технической процедуры отзыва документа из Законодательного совета, куда он вносился на повестку в июне. Это станет важным шагом на пути урегулирования острого внутриполитического кризиса в этом специальном административном районе Китая.

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Вместе с тем Лам высказалась против созыва отдельной независимой комиссии для расследования действий полиции во время беспорядков, чего также требуют демонстранты. Она выразила мнение, что вполне достаточно использовать имеющийся механизм Независимого совета по рассмотрению жалоб на сотрудников полиции (IPCC).

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Глава администрации также заявила о неприемлемости требования протестующих об амнистировании задержанных участников уличных беспорядков без суда и следствия.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать до пяти требований.

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