Власти Гонконга выполнили главное требование протестующих

Фото: REUTERS/Susana Vera, Jorge Silva, Athit Perawongmetha

Власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Как сообщает Associated Press, об этом на заседании Законодательного собрания 23 октября заявил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.

При этом чиновник отказался отвечать на вопросы присутствующих на заседании, а председатель собрания заявил, что в данном случае правила не предусматривают дискуссий.

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О соответствующем решении местных властей стало известно заранее. При этом ожидалось, что об отзыве законопроекта объявит глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в своем ежегодном обращении к парламенту 16 октября, но мероприятие было сорвано.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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