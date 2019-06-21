Власти Грузии идут навстречу протестующим: спикер парламента подал в отставку

Партия Ираклия Кобахидзе приняла решение о сложении им своих полномочий

Ираклий Кобахидзе. Фото: Кабинет министров Украины

На фоне разгоревшегося в Грузии политического кризиса из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия.

Об отставке главы парламента Грузии сообщил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии.

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"Принятое решение является ответственностью перед народом", – сообщил 21 июня Каладзе журналистам.

По словам лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, члены партии поддержат кандидатуру лидера коалиции Арчила Талаквадзе в качестве нового спикера.

Напомним, что отставка Кобахидзе была одним из требований протестующих. Также они добивалась отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Именно их оппозиция и обычные граждане винят в инциденте, который произошел 20 июня в парламенте Грузии, где главе российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившее в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

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