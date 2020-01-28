Власти Китая рассказали, когда наступит пик эпидемии новой пневмонии

Эпидемия не достигнет широких масштабов, прогнозируют в Пекине

/ Фото: Reuters

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае настанет через 7-10 дней. Об этом во вторник заявил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Пик распространения коронавируса наступит через 7-10 дней, но эпидемия не достигнет широких масштабов", - приводит слова Чжун Наньшаня, сообщает агентство Xinhua.

Однако по оценке эксперта, масштабной эпидемии в КНР не произойдет. Он также выразил уверенность, что массовое перемещение населения, ожидаемое вскоре после официального завершения праздников в связи с Новым годом по лунному календарю, не приведет к росту числа заражений, так как компетентные органы по всей стране активно занимаются выявлением инфицированных.

Реклама

Согласно официальной статистике, число заразившихся в КНР новым коронавирусом 2019-nCoV во вторник во второй половине дня превысило 4,6 тыс. человек, скончались 106 жителей. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 2,7 тыс. случаев инфицирования, 100 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань.

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.

7 января удалось выявить возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии.

ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Более детально о ситуации читайтев специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама