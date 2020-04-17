Власти Китая уточнили данные о коронавирусе в Ухане: подробности

Число смертей после уточнений и пересчета возросло на 1 290 случаев - до 3 869

После заявлений о том, что Китай скрывает реальные данные о смертности от коронавируса, власти КНР уточнили количество летальных исходов от COVID-19 в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай), который стал первым эпицентром распространения нового заболевания.

Число смертей после уточнений и пересчета возросло на 1 290 случаев – до 3 869, число зараженных выросло на 325, достигнув 50 333, сообщил муниципальный орган по контролю и предотвращению эпидемий.

Новые данные, говорится в сообщении, связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии, когда из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медицинских учреждений справиться с наплывом пациентов не было возможности зафиксировать все случаи заражения. Были накладки с отчетностью по разным министерствам и ведомствам, государственным и частным больницам, территориальным подразделениям. В ряде случаев смерти людей не связывались с эпидемией либо сообщения о них не поступали своевременно. Информация об умерших пациентах не всегда была точной, что приводило к ошибочным отчетам.

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Ранее, издание The Washington Post , что в Ухане смертей от коронавируса может быть около 42 тысяч, что в 16 раз больше официального числа.

По данным CNN, разведывательные службы США в настоящий момент проверяют версию, согласно которой коронавирус мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 159 267 случаев заражения коронавирусом, умерли 145 563 человек.

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