Власти Китая ужесточают меры борьбы с коронавирусом: что происходит

Профилактика и борьба с эпидемией пневмонии является приоритетной задачей, заявили в Китае

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Власти Китая будут серьезно наказывать чиновников, уклоняющихся от поставленных перед ними задач по борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении на объединенном сайте Центральной комиссии КПК (Коммунистической партии Китая) по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

"В настоящее время профилактика и борьба с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом, является приоритетной задачей, которая имеет особое значение для обеспечения безопасности и здоровья населения, социального и экономического развития общества", – говорится в заявлении.

В заявлении сказано, что "преступное бездействие и уклонение от ответственности, имеющие негативные последствия, будут серьезно расследоваться и строго наказываться".

Также сообщается, что в китайской провинции Хубэй ужесточили наказание для граждан, которые отказываются стать на карантин из-за коронавируса или лечиться.

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Как говорится в заявлении Департамента общественной безопасности Хубэя, лица, которые намеренно распространяют вирус, отказываются от лечения или карантина, а также наносят вред медицинскому персоналу, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

Ранее стало известно, сколько украинцев изолированы в эпицентре вспышки коронавируса.

Согласно последним данным, общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 711 человек, из них 170 умерли.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 16 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.

Более подробно о ситуации в Китае читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе".

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