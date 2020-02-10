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Власти Китая выделят более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

10 февраля, 02:39

Деньги направят на диагностику и лечение зараженных коронавирусом

/ Фото: Getty Images

На борьбу с коронавирусом в Китае выделяют более 10 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая.

Сообщается, что все уровни правительства Китая выделили на борьбу с коронавирусом в общей сложности 71,85 млрд юаней – более 10,2 млрд долларов. Средства будут направлены на диагностику заболевания и лечение зараженных коронавирусом.

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Эти средства также будут использованы для того, чтобы ни один регион Китая не столкнулся с финансовыми ограничениями в ходе принятия мер против вспышки коронавируса.

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Между тем, ранее стало известно о первом зараженном украинце. Гражданин Украины заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, членом экипажа которого он является. По данным Министерства здравоохранения Японии, у него нет серьезных симптомов. На сегодня судно находится на карантине в Японии, всего на нем коронавирусом заболели 70 человек.

Тем временем в Китае количество инфицированных достигло 37,1 тысячи человек, число летальных случаев возросло до 811.

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