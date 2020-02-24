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Власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса

24 февраля, 10:34

В настоящий момент необходимо провести дополнительные проверки новой вакцины

В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против нового коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

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"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, – отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Коронавирус уже зафиксирован в более чем 30 странах.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня".

Видео: Reuters

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Китай вакцина коронавирус

Источник: Интерфакс

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