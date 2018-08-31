Власти Косово заговорили о новой "интервенции" НАТО в регионе

Харадинай заявил, что продолжит сопротивляться идеям об изменении границ и будет искать поддержку среди союзников Косово

Премьер Косово Рамуш Харадинай не исключает новой интервенции НАТО в случае корректировки границ между непризнанной республикой и Сербией, хотя и считает такой сценарий нежелательным. Об этом он заявил в пятницу журналистам.

"Продолжение общественного обсуждения об изменении границ и обмене территориями является призывом к новой трагедии на Балканах, что приведет к дестабилизации и подвергнет риску долгосрочную политику и безопасные инвестиции в стабильность и мир в Косово и регионе. Народ Косово благодарен за многолетнюю поддержку США, ЕС и другим дружественным странам международного сообщества. Мы готовы безостановочно работать, особенно над установлением добрых отношений со всеми соседями, включая Сербию. Мы заплатили дорогую цену за мир, который у нас сегодня есть, мы не хотим вернуться к опасным сценариям и продолжить новую интервенцию НАТО", – цитирует Харадиная канал RTK ("Эр-тэ-ка").

Премьер заявил, что продолжит сопротивляться идеям об изменении границ и будет искать поддержку среди союзников Косово. По его словам, Сербия должна признать регион в существующих границах, данное соглашение, "окончательное и юридически обязывающее станет решающим шагом для обеспечения стабильности и мира в регионе".

Ранее Харадинай неоднократно заявлял, что разделение Косово на сербскую и албанскую части, а также обмен территориями, означают войну.

Ранее сообщалось, что власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.

В июне же движение сербов Косово и Метохии "Батькивщина" опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания независимости Косово на международном уровне.