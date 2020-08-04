Власти Ливана опровергли версию о взрыве пиротехники в Бейруте: что сдетонировало

В порту работают сейчас пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха

Во вторник вечером, 4 августа, начальник управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим посетил район морского порта Бейрута, где произошел мощный взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.

"Не будем торопить события, пока нельзя утверждать, что результатом взрыва был теракт", — заявил генерал, слова которого приводит агентство "Аль-Ватания".

Аббас отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности и заявил, что это были другие взрывчатые вещества. Об этом сообщает издание "Аль-Джазира".

"Произошедшее не было взрывом пиротехники. Сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились в порту долгое время", – объяснил министр.

По данным сайта LBCI, вещество, о котором говорил генерал, – это взрывоопасный нитрат натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад и помещен в один из складом морского порта.

В порту работают сейчас пожарные команды. Вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

Напомним, что сила взрыва в Бейруте была такова, что взрывная волна дошла до острова Кипр, расположенного в примерно 250 км.

Также писалось, что взрыв повредил здание посольства России в Ливане. "Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания", — сообщил советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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