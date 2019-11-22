Власти Малайзии задержали судно с украинцами на борту

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После сообщений о похищении украинского моряка в Камеруне появилась новая информация о проблемах украинских моряков за рубежом. Так, управление морской полиции Малайзии (MMEA) объявило о задержании балкера с российско-украинским экипажем в 3,5 морской мили от восточного побережья штата Джохор на западе страны. Как сообщила газета Star, у судна отсутствовало разрешение на вход в малайзийский порт.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта. Экипаж состоит из граждан России и Украины возрастом от 21 до 68 лет", - заявил представитель MMEA.

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Он также отметил, что два моряка были направлены в офис MMEA для дальнейших разбирательств.

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По информации газеты Star, данное нарушение грозит штрафом в размере до 100 тыс. ринггитов (около 24 тыс. долларов) и/или тюремным заключением на срок до 2 лет.

Ранее мы писали, что уже третий год находятся за решеткой в Ливии 18 украинских моряков, которых обвинили в контрабанде нефтепродуктов. При этом танкер "Рута", на котором схватили украинцев, уже отдали.

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