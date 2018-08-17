Власти Мексики нанесли мощный удар по наркокартелю

Подразделения вооруженных сил Мексики изъяли целый арсенал у членов наркокартеля "Халиско – Новое поколение" после перестрелки с ними в районе Сан-Хулиан в штате Халиско. Об этом сообщила в четверг газета "Универсаль", – передает ТАСС.

По данным издания, у бандитов были конфискованы 25 полуавтоматических винтовок AR-15, 20 АК-47, 30 пистолетов, восемь крупнокалиберных винтовок Barret, гранатомет и порядка 60 тысяч патронов, а также десять автомобилей. Кроме того, практически одновременно в нескольких городах южного штата Чьяпас были задержаны порядка 50 предполагаемых членов наркокартеля. У них также были изъяты оружие, автомобили и наркотики.

Наркокартель "Халиско – Новое поколение" заявил о себе примерно в 2010 году и к настоящему времени получил печальную известность как один из самых жестоких в стране. Согласно данным властей штата Халиско, именно он стоит за небывалым разгулом насилия в регионе.

В среду Генеральная прокуратура Мексики объявила о вознаграждении в размере 30 млн песо (более 1,5 млн долларов по текущему курсу) за помощь в поимке Немесео Осегеры Сервантеса, который считается главарем этого преступного сообщества.

Напомним, ранее в Мексике одновременно расстреляли 15 человек в шести разных барах. В полиции вероятной причиной расстрелов назвали конфликт двух наркокартелей.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.

А в апреле во время двух перестрелок между бандитами и полицией в штате Герреро погибли 16 человек.